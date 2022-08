Osemročného britského chlapca počas dovolenky na Bahamách napadol žralok. Finleyho Downera musela jeho sestra vytiahnuť do bezpečia po tom, ako ho počas plávania v lagúne na Bahamách napadli asi tri žraloky.

Po uhryznutí do oboch nôh utrpel povrchové zranenia a pred trojhodinovou operáciou v hlavnom meste Nassau ho museli na golfovom vozíku previezť na miestnu zdravotnú kliniku. Finleyho otec, 44-ročný Michael Downer, povedal denníku The Sun, že jeho syn "mohol byť pri útoku zabitý", a dodal: "Bolo to ako scéna z filmu Čeľuste."

It was similar to the scene from Jaws where an 8-year-old British kid, Finley Downer is bitten by sharks while on vacation and his family rushes to save him as he is screaming, "I don't want to die."

