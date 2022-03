Dvojdňovému neformálnemu summitu hláv štátov alebo vlád členských krajín EÚ, ktorý sa končí v piatok, dominovala vojna na Ukrajine a dodávky energií do EÚ. Slovensko na summite zastupuje premiér Eduard Heger.

AFP konštatovala, že hoci ruská invázia na Ukrajinu viedla k nárastu podpory ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, lídri EÚ využili rozhovory na to, aby zopakovali, že rýchla cesta k členstvu nie je možná.

"Nič také ako rýchla cesta neexistuje," povedal holandský premiér Mark Rutte.

"Chcem sa zamerať na to, čo môžeme urobiť pre Volodymyra Zelenského dnes večer, zajtra, vstup Ukrajiny do EÚ je niečo dlhodobé, ak vôbec," dodal.

Lídri EÚ sa v piatok pokúsia pokročiť v tom, ako môže Európa získať nezávislosť vo veľmi citlivých sektoroch vrátane polovodičov, výroby potravín a predovšetkým obrany, dodala AFP.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok 28. februára požiadal o prijatie Ukrajiny za členskú krajinu Európskej únie. Urobil tak v piaty deň ruskej invázie na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Zelenskyj už skôr v pondelok vo videu vyhlásil, že žiada Európsku úniu o okamžité pristúpenie podľa nového osobitného postupu.

"Vyzývame Európsku úniu, aby okamžite začlenila Ukrajinu (do EÚ) prostredníctvom nového osobitného postupu," vyhlásil vo februári prezident.

"Naším cieľom je byť spolu so všetkými Európanmi a čo je najdôležitejšie, byť na rovnakej úrovni. Som si istý, že je to fér. Som si istý, že je to možné," dodal Zelenskyj.

