"Potenciálne je to (dodanie zbraní Ukrajine) veľmi nebezpečné, keďže to celý konflikt posunie na kvalitatívne novú úroveň. A to neveští nič dobré pre globálnu a európsku bezpečnosť," uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Peskov to uviedol po tom, čo ruský veľvyslanec v Spojených štátoch Anatolij Antonov povedal, že ak bude Ukrajina zbraňami z krajín Západu útočiť na Rusko alebo anektovaný polostrov Krym, Moskva podnikne odvetné opatrenia. AFP pripomína, že nezákonná anexia Krymu z roku 2014 nie je medzinárodne uznaná.

"Malo by byť všetkým jasné, že nezáleží na tom, aké zbrane Američania a NATO pošlú Kyjevu, aj tak ich zničíme. Je nemožné poraziť Rusko," vyhlásil Antonov a dodal, že "rétorika Spojených štátov v súvislosti s Ukrajinou je čoraz agresívnejšia".

Washington podľa ruského veľvyslanca tým, že trvá na tom, že Krym je súčasťou Ukrajiny a posiela jej zbrane na ochranu svojho územia, „Kyjev fakticky núti k tomu, aby v Rusku páchal teroristické činy ".