Pred pár rokmi šokovala verejnosť správa, že Sissi, manželka rakúsko-uhorského cisára Františka Jozefa, si do žíl pichala kokaín, ktorý sa v tom čase používal ako sedatívum a antidepresívum. V jej pozostalosti našli injekčnú striekačku aj fľaštičky s touto drogou.

Už za svojho života vzbudzovala pozornosť svojou čudáckou povahou. Mladé dievča milujúce voľnosť a bavorskú prírodu sa nikdy nezmierilo s tým, že muselo opustiť bezstarostný vidiecky život

Prišla na svet 24. decembra 1837 s jedným mliečnym zubom - povery vraveli, že takéto deti boli predurčené na šťastný život.

Ako dieťa trávila letné mesiace v rodičovskom zámočku v Possenhofene, na západnom pobreží Starn-berského jazera. Starala sa o zvieratá, liezla po stromoch, preháňala sa s otcom na koni.

S milujúcim manželom: František Jozef bol celý život oddaný Alžbete, ktorá však z kráľovského dvora neustále unikala. Zdroj: profimedia.sk

Keď sa 23-ročný František Jozef v lete 1853 zaľúbil do svojej sesternice Alžbety, mladšej o sedem rokov, nikomu nebolo jasné, ako by sa mohlo toto dieťa prírody zaradiť do zošnurovaného života na viedenskom dvore.

Kým sa František Jozef I. venoval vladárskym povinnostiam, Sissi zostávala opustená a stratená vo veľkom neznámom svete. Neskôr sa zariadila po svojom.

Viac než politika a manželské povinnosti ju zaujímala vlastná sebarealizácia. Pestovala kult tela a starostlivosti o svoju štíhlosť a krásu venovala niekoľko hodín denne. V 60. rokoch 19. storočia ju považovali za najkrajšiu panovníčku na svete. Pri výške 172 centimetrov vážila okolo 50 kilogramov. Každé ráno si zapisovala miery častí svojho tela i hmotnosť.

Stravovala sa striedmo a jednostranne - preferovala mlieko a zmrzlinu. Hladovky dopĺňala pohybom. Ani chvíľu neobsedela, milovala rýchlu chôdzu, v ktorej jej málokto stačil. Vo všetkých svojich zámkoch si zariadila telocvične, cvičila na bradlách, kruhoch aj s činkami.

Kúpele v olivovom oleji a rôzne pleťové masky dopĺňala extrémna starostlivosť o dlhé gaštanové vlasy. Siahali jej takmer po zem a jej kaderníčka to rozhodne nemala ľahké. Nielenže musela na panovníčkinej hlave vyčarovať náročný účes, priam umelecké dielo, ale dávala pozor, či náhodou z jej vznešenej hlavy nevypadne vlas navyše. Inak sa jej mohol ujsť trest v podobe facky.

Aj keď patrila medzi najkrajšie ženy svojej doby a rada sa nechala obletovať, sex a milostné avantúry ju nezaujímali. Manžela milovala, ale len zriedka sa s ním delila o manželskú posteľ. Namiesto toho mu dopriala milenky, jednu z nich, herečku Katarínu Schrattovú, mu dokonca sama dohodila. František Jozef však svoju ženu neskonale zbožňoval do konca života a snažil sa jej splniť, čo jej videl na očiach.

Sissi: Najviac ju spopularizoval rakúsky rovnomenný film Ernsta Marischku z roku 1955 s herečkou Romy Schneiderovou v hlavnej úlohe. Zdroj: profimedia.sk

Známa bola aj jej poverčivosť. Bála sa urieknutia. Ak zbadala straku, trikrát sa jej poklonila. Verila v ochrannú moc studeného železa a čítala predpovede z tvarov rozbitého vaječného bielka v pohári vody.

Samovražda a vražda

Posledné roky svojho života prežila rakúsko-uhorská cisárovná v stupňujúcom sa smútku a melanchólii. Pričinila sa o to aj samovražda jej jediného syna Rudolfa 30. januára 1889.

Smrť si ju našla 10. septembra 1898 v Ženeve. Cestou k prístavu v sprievode spoločníčky Irmy Sztárayovej ju prepadol 25-ročný taliansky anarchista Luigi Lucheni, ktorý nenávidel aristokraciu. Pôvodne chcel spáchať atentát na princa Henriho Orleánskeho. Ten však do Ženevy neprišiel. Našiel si teda novú obeť.

Cisárovnú bodol do srdca trojhranným pilníkom. Alžbeta prešla ešte sto metrov na loď, zranenie bolo presné, ale malé, takže neprišla o veľa krvi ani netrpela veľkou bolesťou. Kým ju na provizórnych nosidlách niesli do hotela, skonala. Atentátnika zadržali, svoj čin však nikdy neoľutoval. Cisárovnú pochovali v kapucínskej krypte vo Viedni.