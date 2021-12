Podľa nového inzerátu, v ktorom Alžbeta II. (95) zháňa skúseného záhradníka, ktorý by sa staral o zeleň jej Windsorského hradu, je monarchia prekvapivo žgrlivá. Človek by povedal, že niekto, koho majetok sa odhaduje na zhruba 533 miliónov eur, by sa nebál viac plesnúť po vrecku.

Ročne za túto prácu ponúka Alžbeta II. odmenu 19 500 libier, čo je v prepočte asi 23-tisíc eur, píše britský denník Daily Mail.

Táto suma síce zodpovedá priemernému ročnému platu záhradníka v Londýne, no úroveň skúseností, akú panovníčka požaduje, si trh cení na zhruba 29-tisíc eur ročne, ak nie viac. Je totiž rozdiel, robiť záhradníka kdesi u boháča na dvore, kde občas ostriháte živý plot a vytrháte burinu, a rozdiel, keď sa máte starať o obrovský park celého hradu, nehovoriac o samotnej zodpovednosti, keďže ide o vyhľadávanú turistickú atrakciu.

Panovníčka požaduje najvyšší štandard za minimálny plat

Popis práce tiež nie je práve najlákavejší; okrem platu totiž vládnuca britská dynastia nesľubuje ktovieaké benefity typu „nakupovanie s Kate Middleton“ či „poobedňajší čaj s princom Williamom“, ale len klišeodiné frázy. Nový záhradník kráľovnej sa tak, okrem priemernej mzdy, môže tešiť akurát tak z toho, že bude „mať na starosti záhrady, ktoré obdivujú tisíce ľudí“.

A požiadavky? „Vašou úlohou bude starostlivosť o pozemky Windorského hradu a jeho okolia, ktorá zodpovedá najvyšším štandardom,“ uvádza sa v inzeráte. Inak povedané, chcú po vás veľa muziky za málo peňazí. Žeby sa inšpirovali Slovenskom?

Počítať nemôžete ani s voľnými víkendami, pretože Alžbeta skrátka od vás bude občas vyžadovať, aby ste jej odstrihli ružičku aj v sobotu či nedeľu. Ani sa nečudujeme, že Briti inzerát na internete poriadne skritizovali.

Aké je zlaté pravidlo, keď reagujete na pracovnú ponuku kráľovskej rodiny?

