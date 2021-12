Kráľovná v nebezpečenstve: Muža s kušou, ktorý vnikol do Windsorského hradu, zatkli! ×

Muža ozbrojeného kušou, ktorý v sobotu vnikol do areálu Windsorského hradu, kde trávi vianočné sviatky britská kráľovná Alžbeta II., umiestnili do väzby na základe zákona o duševnom zdraví. Oznámila to v nedeľu britská polícia, informuje televízia Sky News.