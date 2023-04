Britský kráľ Charles III. bude mať počas svojej korunovácie oblečené rúcha z červeného a purpurového hodvábneho zamatu, ktoré mal počas svojej korunovačnej slávnosti v roku 1937 na sebe aj jeho starý otec kráľ Juraj VI. V nedeľu to oznámil Buckinghamský palác. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.

Korunovácia Charlesa III. sa uskutoční 6. mája vo Westminsterskom opátstve v Londýne. Zúčastnia sa na nej zahraničné hlavy štátov a ďalší predstavitelia verejného života.

Britský panovník spolu so svojou manželkou Camillou budú mať pri príchode do Westminsterského opátstva oblečené červené rúcha a pri odchode zasa purpurové. Kráľove rúcha pochádzajú z londýnskej krajčírskej dielne Ede and Ravenscroft, ktorá má 334-ročnú históriu.

Camillino červené rúcho bolo pôvodne vyrobené pre zosnulú kráľovnú Alžbetu II., zatiaľ čo purpurová róba je nová a vyhotoví ju britská Kráľovská škola vyšívania (RSN).

Na róbe sa budú nachádzať i výšivky vyobrazujúce témy prírody a životného prostredia, keďže tieto oblasti patria k veľkým vášňam kráľovského páru. Na korunovačnom rúchu tak bude po prvýkrát v dejinách vyšitý motív hmyzu a chrobákov, píše Reuters.

Buckinghamský palác v nedeľu na Instagrame zverejnil i fotografie, na ktorých členovia RSN obšívajú Charlesovu červenú korunovačnú róbu zlatým lemom a na purpurové rúcho vyšívajú Camillin monogram.

Prečítajte si tiež: