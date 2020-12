Je to koniec korony? Vo Veľkej Británii zaočkovali v stredu prvú osobu vakcínou od spoločností Pfizer a BioNTech a očkovanie pomocou vlastných vakcín už spustili aj Čína a Rusko. Z trojice dlho očakávaných vakcín proti koronavírusu je však podľa zahraničných webov najsľubnejšia mRNA-1273 od spoločnosti Moderna, ktorá uvádzala 94,5-percentnú účinnosť.

Ako píše zahraničný web Nymag, vakcína spoločnosti Moderna tu bola už dávno predtým, než Čína oficiálne priznala, že koronavírus sa môže prenášať z človeka na človeka a viac ako týždeň pred prvým potvrdeným prípadom koronavírusu v USA. Ako je to možné?

Vedci, ktorí vyvíjali vakcínu, povedali pre Nymag, že mRNA-1273 bola hotová za dva dni, 13. januára 2020.

V čase, keď USA zaznamenali prvú obeť na koronavírus, poslali hotovú vakcínu do Národného ústavu zdravia, kde sa začala testovať. Mnohí sa teda pýtajú, prečo sa vakcínou nezačalo očkovať už v máji, keď predbežné výsledky prvej fázy preukázali jej „základnú bezpečnosť“. „Je to akoby ste pristáli na Mesiaci a v tom si povedali, že poďme teraz na Mars,“odpovedal na otázku doktor Nicholas Christakis. Vakcína síce bola hotová za dva dni, no ešte predtým, než sa dostane k ľuďom, je potrebný celý rad klinických testov.

Tak ako Moderna i spoločnosti BioNTech a Pfizer požiadali o núdzové schválenie aj americký Úrad pre potraviny a lieky (FDA). Predstavitelia FDA sa údajne stretnú 8. až 10. decembra, aby rokovali o schválení vakcín od firiem Pfizer a Moderna, ktoré majú najmenej 95-percentnú účinnosť.

