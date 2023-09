Krajiny by mali zvážiť, či Rusko naďalej patrí do OSN, vyhlásil Zelenskyj ×

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok po príchode do New Yorku navrhol, aby členovia Organizácie Spojených národov porozmýšľali, či Rusko stále patrí do štruktúr OSN. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AP.