Ministri životného prostredia a klímy z krajín G7 v nedeľnom vyhlásení po rokovaniach v Japonsku prisľúbili, že do roku 2040 ukončia ďalšie znečisťovania plastami vo svojich krajinách. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Krajiny G7 sa upísali k obrovskému SĽUBU: Podarí sa im splniť tento záväzok do roku 2040?

Nemecko, Francúzsko, Kanada, Británia aj EÚ už tento záväzok prijali minulý rok. Je to však po prvý raz, čo tento krok prisľúbili aj zvyšné štáty G7 - Japonsko, USA a Taliansko. Uvedený prísľub sa má dosiahnuť "podporou udržateľnej spotreby a výroby plastov, zvýšením ich obehu v ekonomike a environmentálne vhodným nakladaním s odpadom", píše sa vo vyhlásení.

- Ministri G7 pre klímu, energetiku a životné prostredie pózujú pre spoločnú fotografiu počas zasadnutia ministrov G7 v japonskom Sappore 15. apríla 2023. Zdroj: Hiro Komae

Nemecká ministerka životného prostredia Steffi Lemkeová označila tento krok na tlačovej konferencii po dvojdňových rokovaniach G7 v severojaponskom meste Sapporo za "ambiciózny cieľ".

Podľa údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa množstvo plastového odpadu za 20 rokov zdvojnásobilo a len deväť percent z neho sa darí úspešne recyklovať. Spojené štáty varovali, že množstvo plastového odpadu v oceánoch sa do roku 2040 môže až strojnásobiť.

Americký vyslanec pre problematiku zmeny klímy John Kerry (vľavo) a japonský minister životného prostredia Akihiro Nišimura si podávajú ruky pred bilaterálnym stretnutím v rámci stretnutia ministrov G7 v japonskom Sappore 15. apríla 2023. Ministri skupiny G7 rokujú o klíme, energetike a životnom prostredí. Zdroj: Hiro Komae

Ministri G7 tiež prisľúbili nové ciele, čo sa týka solárnej a veternej energie a urýchlenie vývoja obnoviteľných energií. Zhodli sa tiež na rýchlejšom postupnom ukončovaní používania fosílnych palív.

V komuniké oznámili kolektívne zvýšenie kapacít veterných turbín na mori o 150 GW do roku 2030 a solárnych kapacít na viac ako 1 TW. Nezhodli sa však na zavedení skoršieho termínu nad rámec minuloročného prísľubu G7, že do roku 2035 do značnej miery ukončia používanie fosílnych palív vo svojich elektroenergetických odvetviach, dodáva AFP.