Do jedál v Európe už budú môcť pridávať aj hmyz: Červy po prvýkrát na zozname potravín EÚ

Návrh EK schválil Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá, ktorý je zložený zo zástupcov všetkých členských krajín EÚ a ktorému predsedá zástupca eurokomisie.

Komisia navrhla označiť žlté múčne červy (larvy chrobáka múčiara obyčajného - Tenebrio molitor) za potraviny po tom, ako ich Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyhlásil za bezpečné na ľudskú konzumáciu.

Podľa tlačovej správy EK ide o vôbec prvé povolenie na zaradenie hmyzu do zoznamu potravín na trhu EÚ. Nová potravina sa môže použiť v podobe celých kusov sušeného hmyzu ako občerstvenie alebo ako prísada do mnohých potravinárskych výrobkov, napríklad prášok do bielkovinových výrobkov, sušienok alebo cestovín.

Nová stratégia eurokomisie "Z farmy na vidličku" identifikuje hmyz ako alternatívny zdroj bielkovín, ktorý môže podporiť prechod EÚ na udržateľnejší potravinový systém. V budúcnosti by mohol predstavovať potenciálne lacný a udržateľný zdroj potravy.

Podľa EK milióny ľudí už konzumujú hmyz každý deň a Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) navyše označila hmyz za zdroj zdravých a výživných potravín s vysokým obsahom tukov, bielkovín, vitamínov, vláknin a minerálov.

EFSA v súčasnosti eviduje 11 ďalších žiadostí o označenie rôznych druhov hmyzu za bezpečné potraviny.