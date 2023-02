Krajiny EÚ by mali lepšie prerozdeľovať vojnových utečencov: Pomôžme susediacim štátom Ukrajiny

Krajiny Európskej únie by mali pracovať na lepšom spôsobe v prerozdeľovaní ukrajinských utečencov. V rozhovore pre noviny Bild am Sonntag zverejnenom v nedeľu to uviedla nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová. TASR správu prevzala z agentúry DPA.