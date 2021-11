V prípade prepustenia dostane nezaočkovaný zamestnanec náhradu vo výške jednej mesačnej mzdy. Informovala o tom agentúra LETA, podľa ktorej za návrhy hlasovalo 52 poslancov, 27 sa vyslovilo proti a dvaja sa hlasovania zdržali. Návrh zákona začne platiť po podpise prezidentom.

Ministerstvo spravodlivosti poznamenalo, že ak zamestnanci, na ktorých sa vzťahuje povinnosť zaočkovať sa proti covidu, nemajú platné očkovanie alebo potvrdenie o prekonaní takejto choroby, "je dôvod domnievať sa, že takáto osoba nespĺňa požiadavky na danú prácu".

Schválený návrh poskytuje zamestnávateľovi právo rozviazať pracovný pomer so zamestnancom, ak sa bez objektívneho dôvodu nepodrobí očkovaniu do troch mesiacov od vydania nariadenia o povinnom očkovaní.

To platí od 11. októbra, keď sa v Lotyšsku začal núdzový stav. Od tohto dňa súčasne majú zamestnanci štátnych a samosprávnych inštitúcií v Lotyšsku povinnosť dať sa zaočkovať proti covidu.

Lotyšsko súčasne od 21. októbra zaviedlo celoplošný lockdown po tom, čo ľudia dostali možnosť chrániť sa očkovaním - využila to však len približne polovica populácie.

Počas lockdownu sú na štyri týždne zatvorené všetky obchody, ktoré neponúkajú základné potreby, školy - okrem tried pre žiakov od prvého do tretieho ročníka; povinná je práca z domu a platí zákaz vychádzania od 20.00 h do 05.00 h.