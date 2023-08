KK48 archív Drážďany - Na archívnej snímke zo 7. februára 2014 švédska kráľovná Silvia a riaditeľ Britského múzea Hartwig Fischer v Drážďanoch. Riaditeľ Britského múzea Hartwig Fischer v piatok 25. augusta 2023 oznámil, že odstupuje z funkcie. Rozhodol sa tak v súvislosti s kauzou ukradnutých, zničených alebo poškodených artefaktov, keďže múzeum podľa neho na vzniknutú situáciu nereagovalo primerane. FOTO TASR/AP FILE - Queen Silvia of Sweden, and Hartwig Fischer, director general of the New Mas

Zdroj: Sebastian Kahnert