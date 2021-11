Informoval o tom americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), ktorý udalosť streamoval naživo, píšu svetové tlačové agentúry.

Kozmická loď Crew Dragon Endurance by sa mala pripojiť k ISS v piatok o 01.10 h SEČ. Posádka má na ISS pracovať do apríla 2022. Kozmická loď mala pôvodne k ISS odštartovať 31. októbra, no štart pre počasie posunuli o tri dni. Neskôr štart znovu posunuli z dôvodu zdravotných problémov jedného z členov posádky.

Ako uvádza AFP, astronauti budú na ISS vykonávať rôzne experimenty. Pôjde napríklad o experiment spočívajúci v pestovaní rastlín vo vesmíre bez pôdy alebo iných rastových médií. Okrem toho sa tiež pokúsia v mikrogravitácii vyrobiť optické vlákna, ktoré by podľa záverov z niektorých predchádzajúcich výskumov mohli byť kvalitnejšie ako tie, ktoré sa vyrábajú na Zemi.

Spomínaná štvorica astronautov vystrieda na ISS posádku SpaceX Crew-2 v zložení Megan McArthurová, Shane Kimbrough (obaja z USA), Thomas Pesquet (Francúzsko) a Akihiko Hošide (Japonsko), ktorá vo vesmírnej kapsule Crew Dragon úspešne pristála v pondelok približne o 22.30 h miestneho času (utorok 04.30 SEČ) na mori v Mexickom zálive. Posádka SpaceX Crew-2 na ISS strávila dovedna 199 dní.