Táto strata je viac ako trojnásobne väčšia ako počas globálnej finančnej krízy v roku 2009, uviedla organizácia so sídlom v Madride vo svojom vyhlásení a pripomenula, že situácia sa neustále vyvíja. Najnovší "turistický barometer" UNWTO ukazuje, že zavedenie takmer úplných blokád v dôsledku pandémie spôsobilo v máji pokles medzinárodného turistického ruchu o 98 % v porovnaní s rovnakým mesiacom 2019. Barometer tiež ukázal medziročný pokles počtu príchodov turistov o 56 % od januára do mája 2020. To znamená o 300 miliónov turistov menej a stratu príjmov z medzinárodného cestovného ruchu vo výške 320 miliárd USD, čo je trojnásobok straty, ktorú toto odvetvie zaznamenalo počas globálnej hospodárskej krízy v roku 2009.





„Tieto najnovšie údaje jasne ukazujú dôležitosť opätovného reštartovania turizmu, len čo to bude bezpečné. Dramatický pokles medzinárodného cestovného ruchu ohrozuje príjmy miliónov ľudí, a to vrátane rozvojových krajín. Vlády v každom svetovom regióne majú dvojakú zodpovednosť: uprednostniť verejné zdravie a zároveň chrániť pracovné miesta a firmy. Musia si tiež zachovať ducha spolupráce a solidarity, ktorý definuje našu odpoveď na túto spoločnú výzvu, a zdržať sa prijímania jednostranných rozhodnutí, čo by mohlo oslabiť dôveru, ktorú sme sa tak usilovne snažili vybudovať,“ skonštatoval Generálny tajomník UNWTO Zurab Pololikašvili.



UNWTO zároveň informuje o náznakoch postupnej a opatrnej zmeny trendu, najmä na severnej pologuli a zvlášť po otvorení hraníc v rámci schengenskej zóny Európskej únie od 1. júla. A zatiaľ čo cestovný ruch v niektorých destináciách pomaly ožíva, index dôvery UNWTO klesol na rekordné minimá, a to ako pri hodnotení obdobia január - apríl 2020, tak aj vyhliadok na máj až august. Väčšina z panelu expertov na cestovný ruch UNWTO očakáva, že sa medzinárodný turizmus zotaví do druhej polovice roku 2021. A menšia časť z nich predpovedá oživenie už v prvej časti budúceho roka.



Skupina globálnych expertov poukázala aj na celý rad negatívnych rizík, ako sú cestovné obmedzenia a uzavreté hranice vo väčšine destinácií, pre obavy o bezpečnosť spojenú s cestovaním v súvislosti so zrýchľovaním rastu nových prípadov nákazy. Aj nedostatok spoľahlivých informácií a zhoršujúce sa ekonomické prostredie negatívne ovplyvňujú dôveru spotrebiteľov, dodala organizácia.