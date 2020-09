Plzenský biskup Tomáš Holub sa nakazil novým druhom koronavírusu. Pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 mu v sobotu potvrdili českí hygienici. Informovali o tom spravodajské portály ČT24 a Novinky.cz.

Biskup Holub bol od štvrtkového rána (10. septembra) preventívne so svojimi ďalšími spolupracovníkmi v dobrovoľnej domácej karanténe, uviedlo v tlačovej správe plzenské biskupstvo. Biskup sa infikoval pri pondelkovom pracovnom rokovaní, jeden z účastníkov bol totiž pozitívny.

Česko zaznamenalo za piatok nový denný rekord v počte nakazených - pribudlo ich 1447. A za uplynulých sedem dní pribudlo 6627 nových infikovaných, čo je takmer dvojnásobok oproti predchádzajúcemu týždňu.

So 62 prípadmi na 100.000 obyvateľov je na tom ČR v porovnaní so susedmi najhoršie, je to osemkrát viac než v Poľsku, ktoré má za uplynulý týždeň približne osem nových prípadov na 100.000 obyvateľov. Slovensko má za posledných sedem dní 17,4 prípadu na 100.000 obyvateľov.

Podľa počtu zaznamenaných prípadov za uplynulých sedem dní na 100.000 obyvateľov sú epidémiou v Česku najviac zasiahnuté okresy Plzeň-juh v Plzenskom kraji, kde evidujú 132,31 prípadu, hlavné mesto Praha s 117,88 prípadu a Beroun v Stredočeskom kraji so 116,77 prípadu.