V Rusku zaznamenali za piatok dovedna 1002 obetí covidu a 33.208 nových prípadov nákazy - v oboch prípadoch ide už tretí deň za sebou o najvyššie čísla.

Do soboty bolo v Rusku plne zaočkovaných len 31 percent obyvateľov, vyplýva z údajov webového servera gogov.ru, ktorý zhromažďuje údaje z jednotlivých regiónov krajiny. Okrem malého počtu plne zaočkovaných osôb spôsobuje rýchle šírenie vírusu v Rusku i skutočnosť, že tam neprijali prísne protipandemické opatrenia.

Ako poznamenala AFP, v niektorých oblastiach však znova zaviedli povinnosť preukazovať sa covid pasom pri vstupe do verejných priestorov. Kremeľ opätovné prijatie tvrdých obmedzení odmieta napriek tomu, že mieru zaočkovanosti v krajine nazval "neprijateľne" nízkou.

Tento týždeň vyhlásil, že miestni predstavitelia musia zaistiť, že "ekonomika bude naďalej fungovať". Moskva tiež tvrdí, že systém zdravotnej starostlivosti v krajine nie je "preťažený" a s narastajúcim počtom pacientov s covidom si dokáže poradiť.

Ruskí politici obviňujú zo šírenia nákazy samotné obyvateľstvo. Minister zdravotníctva Michail Muraško dal tento týždeň stúpajúce čísla do súvislosti so "správaním" Rusov a hovorca Kremľa Dmitrij Peskov zase uviedol, že štát spravil všetko pre to, aby dal verejnosti šancu "zachrániť si život tým, že sa dajú zaočkovať".

Napriek niekoľkým domácim vakcínam proti covidu, ktoré sú dostupné už mesiace, je populácia Ruska voči vakcinácii naďalej skeptická. Nezávislé prieskumy ukázali, že viac ako polovica Rusov sa neplánuje dať zaočkovať.

Počet obetí covidu v Rusku (222.315) je najvyšší v Európe. Miestni predstavitelia však čelia podozreniam, že závažnosť šírenia vírusu v krajine podceňujú. V rámci širšej definície úmrtí spájaných s nákazou koronavírusom zomrelo s covidom do konca augusta podľa ruského štatistického úradu Rosstat viac ako 400.000 ľudí.