Vyjadril sa tak na mimoriadnom rokovaní ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ.

Korčok upozornil, že militanti z hnutia Hamas na územie Izraela v posledných dňoch vypálili viac ako 3000 rakiet, pričom tieto útoky "ostro odsúdil". "Izrael má právo na obranu svojho územia a zaručenie bezpečnosti svojich občanov," povedal.

Šéf slovenskej diplomacie zároveň vyzval k "bezodkladnej deeskalácii" konfliktu a "maximálnej zdržanlivosti pri používaní vojenských a donucovacích prostriedkov s ohľadom na bezpečnosť civilného obyvateľstva" na oboch stranách. Dodal, že riešenie konfliktu je potrebné hľadať za rokovacím stolom.

Ministri zahraničných vecí krajín EÚ sa na utorkovom neformálnom stretnutí zhodli na potrebe okamžitého prímeria medzi Izraelom a Hamasom. Zároveň vyzvali na ochranu civilistov a zabezpečenie humanitárnej pomoci. Spoločné vyhlásenie podporilo 26 členských štátov, odmietlo ho len Maďarsko.

Od 10. mája, keď vypukol najnovší ozbrojený konflikt medzi Izraelom a hnutím Hamas a ďalšími radikálnymi skupinami v palestínskej enkláve, prišlo o život už viac ako 200 Palestínčanov, vrátane asi 60 detí.

Izraelská strana podľa najnovšej bilancie hlási 12 obetí vrátane dvoch detí a 312 zranených.

Šéfovia diplomacií EÚ vyzvali na zastavenie bojov

Ministri zahraničných vecí EÚ, s výnimkou Maďarska, vyzvali v utorok na okamžité zastavenie bojov medzi Izraelom a radikálnym palestínskym hnutím Hamas, ktoré má umožniť ochranu civilistov a doručenie humanitárnej pomoci.

Podľa ministrov je potrebné nájsť dlhodobejšie politické riešenie, ktoré by ukončilo tento desaťročia trvajúci konflikt. "Prioritou je okamžité zastavenie násilia a nastolenie prímeria," oznámil Borrell po videokonferencii so šéfmi diplomacií členských krajín EÚ. "Plne podporujeme právo Izraela na obranu, avšak je potrebné urobiť to primeraným spôsobom a s rešpektovaním medzinárodného humanitárneho práva," dodal Borrell.

Toto spoločné vyhlásenie EÚ požadujúce od Izraela "primeranú" obranu pred útokmi z Pásma Gazy nepodporilo Maďarsko, ktoré pevne stojí na strane Izraela.

EÚ len ťažko hľadala k eskalácii konfliktu na Blízkom východe spoločnú pozíciu. Niektoré členské štáty podporujú Izrael, iné zase Palestínčanov. Od 10. mája, keď vypukol najnovší ozbrojený konflikt medzi Izraelom a hnutím Hamas a ďalšími radikálnymi skupinami v palestínskej enkláve, prišlo o život už viac ako 200 Palestínčanov, vrátane asi 60 detí. Izraelská strana podľa najnovšej bilancie hlási 12 obetí vrátane dvoch detí a 312 zranených.

Prečítajte si tiež: