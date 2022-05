Predbežné údaje naznačovali, že psy dokážu byť na detekciu koronavírusu SARS-CoV-2 vycvičené v priebehu niekoľkých týždňov. Presnosť, s akou by mali dokázať identifikovať vzorky od nakazených pacientov, je približne na rovnakej úrovni ako PCR test.

Dogs are now being trained to quickly spot people with Coronavirus. AMAZING! 🐕 🐶 #COVID19 pic.twitter.com/2ENvEelgsu