Pápež František je desať rokov hlavou cirkvi. Už párkrát sa postaral svojimi názormi o rozruch, ale tentoraz spôsobil priam čok. Vyhlásil, že stáročia praktizovaný celibát nie je nezrušiteľný. Znamená to, že aj katolícki kňazi sa budmú môcť ženiť?

Pápež František sa dotkol v rozhovore pre argentínsky spravodajský portál Infobae aj celibátu. V katolíckej cirkvi panuje stáročia. Znamená to, že katolícku kňazi sa nemôžu ženiť a mať rodinu. Viacerí z nich sa proti tomu búria a argumentujú, že duchovní z iných cirkví - napríklad z pravoslávnej či evanjelickej - celibát dodržiavať nemusia.

Samozrejme, zrušeniu celibátu nahrávajú aj sexuálne škandály v cirkvi, ktoré ju ohrozujú a znižujú jej vážnosť. Niektorí si myslia, že ak by mohli žiť duchovní sexuálne v partnerskom vzťahu, počty zneužívaní nevinných obetí duchovnými by sa mohli znížiť.

Pápež František kritikom celibátu svojimi vyjadreniami nahral. „V tom, že sa kňaz môže oženiť, nevidím žiadný rozpor,“ povedal pápež a upozornil, že vo východných katolíckých cirkvách nie je celibát povinný. „Je to dočasný predpis... Nie je večný ako vysvätenie kňaza... Na druhej strane je celibát disciplína,“ dodal pápež František.

Pomôže celibát cirkvi?

Pápež podotkol, že vo všetkých východných katolíckych cirkvách sú kňazi väčšinou ženatí. „Pred vysviackou majú možnosť vybrať si, či budú mať svadbu, alebo budú žiť v celibáte,“ skonštatoval.

Na otázku novinára, či to znamená, že povinný celibát bude zrušený, František odpovedal jednoducho - áno. Zároveň však poznamenal, že podľa neho zrušenie celibátu kňazom ich úlohu neuľahčí. Pápež si dokáže predstaviť zrušenie kňazského celibátu, zároveň však pochybuje, že by to priviedlo viac mužov ku kňazstvu.

Súhlasila by katolícka cirkev u nás so zrušením celibátu? Pýtali sme sa Konferencie biskupov Slovenska. Odpoveď nájdete v galérii!