Páni, to je ale kočka! Prvá dáma Francúzska a manželka opätovne zvoleného prezidenta Emmanuela Macrona privítala v Elyzejskom paláci predsedu vlády Indickej republiky Narendra Módiho. Brigitte si na rozdiel od predvolebných debát či volebnej noci, keď v prezidentskom súboji porazil Le Penovú Macron, obliekla outfit, ktorý jej nielenže ubral na veku, ale aj zvýraznil jej prednosti!

Prvá dáma Francúzska Brigitte Macron (69) s manželom privítali v Elyzejskom paláci predsedu vlády Indickej republiky Narendra Módiho. Ako je už zvykom, manželka Macrona nenechala nič na náhodu a opäť sa poriadne "vyfintila". Oblečenú mala bielu obtiahnutú blúzku a namiesto elegantných nohavíc uprednostnila čiernu puzdrovú sukňu, v ktorej vynikli jej ukážkové nohy v čiernych lodičkách.

Len málokto by povedal, že Brigitte Macron už za rok oslávi 70. narodeniny. Prvá dáma Francúzska síce nemá v láske, keď sa jej novinári pýtajú otázky ohľadom jej veku či vysokého vekového rozdielu s jej manželom, no zato treba uznať, že na svoj vek vyzerá stále vynikajúco.

Okrem toho, že sa oblieka štýlovo, je ochotná investovať aj do kozmetických procedúr a taktiež do svojho kaderníka. Na mejkap a starostlivosť o vlasy minie podľa britského denníka The Telegrapf až 62 400 eur za rok, čo je na jediný mesiac viac ako päťtisíc eur.

Anketa Máte radi prvú dámu Francúzska, Brigitte Macron? Áno, je super! 12% Nie, je mi nesympatická. 88% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prvá dáma Francúzska je známa aj tým, že je schopná za topánky svojej obľúbenej značky Louis Vuitton vyhodiť 800 eur alebo za blúzku vyše 1 200.