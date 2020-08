KONEČNE pozitívne správy: Vakcína na koronavírus by mohla byť už ČOSKORO, vieme kedy!

Vakcína proti novému druhu koronavírusu by mohla byť dostupná do konca roka 2020. Uviedla to eurokomisárka pre zdravie Stella Kyriakidisová, ktorú v nedeľu citovala agentúra DPA.