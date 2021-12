Na letisku v Innsbrucku v nedeľu pristálo dovedna 13 lietadiel z Británie, 70 Britov však muselo pre nesplnenie proticovidových požiadaviek odletieť obratom späť do vlasti. U ďalších 40 nebol možný okamžitý návrat do Británie, a tak ich orgány provizórne ubytovali v jednom z miestnych hotelov.

Utter chaos at Innsbruck airport! Although we adhered to all the travel requests from the authorities, we have landed, and they are shipping 60 so us back after 5 hours of no information. More planes keep turning up with the same 😳 come on #British_Airways #Skynews pic.twitter.com/eXRUWwGUb1