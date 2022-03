Klasika je klasika: Ultimátny kvíz pre fanúšikov kultových akčných filmov!

Tina Turner si v Šialenom Maxovi (Mad Max) zahrala líderku postapokalyptického mesta Bartertown, jedného z posledných miest civilizácie po globálnej katastrofe. Turner alias Aunty Entity bola antagonistkou filmu, celkovo treťom v sérii, ktorá Mela Gibsona katapultovala do siene slávy. Úspešná speváčka naspievala aj titulnú pieseň filmu s názvom We Don´t Need Another Hero.