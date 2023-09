Rokovanie sa konalo v sobotu vo Vladivostoku, ktorý Kim navštívil počas svojej cesty na ruský Ďaleký východ. V rámci nej sa minulý týždeň stretol na summite s prezidentom Vladimirom Putinom.

Kim a Šojgu si podľa severokórejskej štátnej tlačovej agentúry KCNA vymenili názory na praktické otázky týkajúce sa posilnenia strategickej a taktickej koordinácie a spolupráce medzi ozbrojenými silami oboch krajín.

Vodca KĽDR v sobotu tiež navštívil leteckú základňu Kneviči, kde si pozrel strategické bombardéry, viacúčelové lietadlá a ďalšie vojenské stroje, aké Rusko nasadzuje vo vojne na Ukrajine. Bol aj na základni ruskej Tichomorskej flotily a na palube tamojšej fregaty. Kima sprevádzali minister obrany a velitelia vzdušných a námorných síl.

V nedeľu Kim navštívi univerzitu vo Vladivostoku. Očakáva sa aj stretnutie s gubernátorom Prímorského kraja Olegom Kožemiakom. Ten uviedol, že budú hovoriť o výmenných programoch pre školákov a inej spolupráci v oblastiach športu, cestovného ruchu a kultúry. Podľa ruských médií by si Kim mohol pozrieť aj potravinárske podniky.

Kimovu návštevu Ruska sprevádzajú obavy západných štátov, že sa Moskva a Pchjongjang dohodnú na dodávkach zbraní. Podľa amerických a juhokórejských predstaviteľov by KĽDR mohla poskytnúť Rusku muníciu pre vojnu na Ukrajine výmenou za modernú zbrojnú technológiu, ktorá by pomohla Kimovým nukleárnym ambíciám.

Munícia z KĽDR pre Rusko by zrejme veľmi neovplyvnila vojnu na Ukrajine

Severná Kórea by mohla dodať Rusku delostreleckú muníciu pre vojnu na Ukrajine, konflikt by to však zrejme veľmi neovplyvnilo. Uviedol to predseda Zboru náčelníkov štábov americkej armády Mark Milley v sobotu pri príchode na zasadnutie NATO v Nórsku. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.

Milley uviedol, že nedávne stretnutie severokórejského vodcu Kim Čong-una a ruského prezidenta Vladimira Putina pravdepodobne povedie k tomu, že KĽDR poskytne Moskve 152-milimetrové delostrelecké náboje sovietskej výroby. Nie je však jasné, koľko a kedy.

"Bol by to veľký rozdiel? Pochybujem," povedal Milley novinárom. Dodal, že nechce zľahčovať význam takejto zbrojnej pomoci, no rozhodujúca by podľa neho nebola. Náčelníci generálnych štábov členských krajín NATO diskutujú na dvojdňovom stretnutí v lyžiarskom stredisku Holmenkollen pri Osle o podpore Ukrajiny a ďalších otázkach týkajúcich sa obrany v regióne.

Predseda vojenského výboru NATO Rob Bauer na zasadnutí priznal, že vyťaženosť produkcie zbraní zvyšuje ceny a znižuje objem munície a iných zásob, ktoré majú jednotlivé krajiny k dispozícii.

"Množstvo zbraní a munície, ktoré Ukrajina potrebuje, je obrovské," uviedol Bauer. Výsledkom je nerovnováha množstva smerujúceho na Ukrajinu a množstva, ktoré môže zbrojársky priemysel vyrábať. Podľa vlastných slov nemôže povedať, či tento problém začal obmedzovať dodávky pre Ukrajinu, no je to niečo, o čom musia spojenci uvažovať.