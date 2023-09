Kim Čong-un v stredu odcestoval z kozmodrómu Vostočnyj na ruskom Ďalekom východe, kde s ruským prezidentom Putinom absolvoval niekoľkohodinové stretnutie. Počas návratu do vlasti Kim zavíta aj do miest Komsomoľsk na Amure a Vladivostok. Putin po schôdzke s Kimom povedal, že napriek medzinárodným sankciám existuje "možnosť" vojenskej spolupráce Ruska so Severnou Kóreou.

Kim informoval, že sa s Putinom dohodli na prehĺbení "strategickej a taktickej spolupráce". Severokórejský vodca tiež vyjadril presvedčenie, že Moskva dosiahne "veľké víťazstvo" v boji so svojimi nepriateľmi. Spojené štáty v stredu upozornili, že nebudú váhať s uvalením sankcií, ak stretnutie Putina a Kim Čong-una povedie k transferom zbraní medzi oboma krajinami.

Spolupráca Ruska a KĽDR oznámená počas Kimovej návštevy vo Vladivostoku je "dosť znepokojujúca" a mohla by porušiť viaceré rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, povedal hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller. Upozornil na Putinov prísľub spolupráce v oblasti satelitov s tým, že Pchjongjang používa svoje družice pri vývoji balistických rakiet.

Americkí predstavitelia predtým varovali, že Rusko a Severná Kórea napredujú v rokovaniach o možnej dohode, v ktorej rámci by Pchjongjang poskytol Moskve zbrane pre vojnu na Ukrajine výmenou za technológiu balistických rakiet. Tá podlieha sankciám uvaleným voči KĽDR.