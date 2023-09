Informoval o tom v pondelok denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na nemenované na americké a spojenecké zdroje, píše TASR. Kim Čong-un podľa NYT zrejme vycestuje ozbrojeným vlakom zo severokórejského Pchjongjangu do ruského Vladivostoku, kde sa stretne s Putinom. Nemenované zdroje tvrdia, že severokórejský vodca by mohol ísť aj do Moskvy, hoci to zatiaľ isté nie je.

Putin sa chce podľa zdrojov dohodnúť s Kimom na dodávkach delostreleckých granátov a protitankových striel. Výmenou by Rusko ponúklo Severnej Kórei (KĽDR) pokročilú technológiu pre satelity a ponorky na jadrový pohon. Podľa NYT potrebuje Kim navyše zabezpečiť potravinovú pomoc pre svoju ochudobnenú krajinu.

Obaja lídri by sa mali zúčastniť na Východnom ekonomickom fóre, naplánovanom na 10. až 13. septembra na pôde Ďalekovýchodnej federálnej univerzity vo Vladivostoku. Kim podľa nemenovaných zdrojov plánuje navštíviť aj tzv. mólo 33, kde kotvia vojenské lode ruskej tichomorskej flotily. Severná Kórea oslavuje výročie svojho založenia 9. septembra, pripomína NYT.

Jednou z potenciálnych zastávok Kima je podľa zdrojov aj kozmodróm Vostočnyj na ruskom Ďalekom východe, kde sa vlani v apríli stretol Putin s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom. Hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby minulý týždeň povedal, že Rusko napreduje v tajných rozhovoroch so Severnou Kóreou s cieľom získať muníciu pre vojnu proti Ukrajine. Nové spravodajské informácie podľa neho ukazujú, že ruský prezident a severokórejský vodca si vymenili listy.

Ruský minister obrany Sergej Šojgu v pondelok Kim Čong-unovi navrhol, aby ich krajiny spolu s Čínou zorganizovali spoločné námorné cvičenie. Šojgu KĽDR navštívil aj v júli pri príležitosti osláv prímeria, ktoré pred 70. rokmi ukončilo kórejskú vojnu.

Spojené štáty varovali pred spoluprácou medzi Severnou Kóreou a Ruskom minulý rok. Americkí predstavitelia s odvolaním sa na odtajnené dokumenty uviedli, že Rusko plánuje nakúpiť delostrelecké granáty pre svoju vojnu s Ukrajinou. Kirby vtedy poznamenal, že KĽDR dodala Rusku zbrane cez Blízky východ a severnú Afriku.

Predstavitelia USA sa podľa NYT nazdávajú, že vyzradenie takýchto informácií v minulosti odstrašilo Severnú Kóreu, následkom čoho sa na frontové línie na Ukrajine dostalo minimum jej zbraní.