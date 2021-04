KELLNER († 56) nebol jediný: Otrava, vražda... TRAGICKÝ osud postihol aj týchto miliardárov! ×

Boli slávni, no predovšetkým bohatí! Niektorí miliardári majú to šťastie a zarobené peniaze si dokážu užiť aj na staré kolená. Tí druhí však toľko šťastia nemajú. Najbohatší Čech Petr Kellner umrel minulý týždeň pri páde vrtuľníka na Aljaške, no rozhodne to nebol jediný miliardár, ktorý z tohto sveta odišiel predčasne...