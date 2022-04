Druhé kolo francúzskych prezidentských volieb sa uskutoční túto nedeľu a Macron sa v ňom postaví proti líderke krajnej pravice Marine Le Penovej. Ak Macron toto druhé kolo vyhrá, tak Castex a jeho vláda predložia znovuzvolenému prezidentovi demisiu.

"Tak ako je tradíciou, v nasledujúcich dňoch (po voľbách) predložím prezidentovi svoju rezignáciu, ako i rezignáciu vlády," uviedol Castex pre rozhlasovú stanicu France Inter.

"Patrím medzi tých, ktorí si myslia, že po prezidentovom znovuzvolení by mal byť nájdený nový impulz," pokračoval predseda francúzskej vlády. Parlamentné voľby, ktoré sa vo Francúzsku uskutočnia v júni, budú podľa AFP ďalším testom Macronovej popularity, pričom bude mimoriadne dôležité, aby jeho strana nadobudla v parlamente väčšinu, ak chce pokračovať v presadzovaní svojej reformnej agendy. Tá zahŕňa napríklad dôchodkovú reformu, po ktorej prijatí by ľudia pred odchodom do dôchodku museli pracovať dlhšie.

Očakáva sa, že výsledky druhého kola francúzskych prezidentských volieb budú tesnejšie ako v roku 2017, keď sa proti sebe taktiež postavili Macron a Le Penová. Predvolebné prieskumy predpovedajú víťazstvo Macrona, ktorý by mohol získať 53 až 56 percent hlasov. Jeho súperka Le Penová by podľa prieskumov mohla získať 44 až 46 percent hlasov. V roku 2017 pritom Macron v druhom kole zvíťazil so ziskom 66 percent hlasov.

"Hra sa ešte neskončila, preto určite nemôžeme robiť závery... v súvislosti s tým, že tieto voľby sú rozhodnuté... Musíme presvedčiť Francúzov, že programy Emmanuela Macrona sú to najlepšie pre Francúzsko a pre nich," uviedol Castex.