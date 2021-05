Katastrofa v Pásme Gazy, ľuďom hrozí nedostatok vody a elektriny: Detských obetí vojny pribúda ×

Palestínske pásmo Gazy v nedeľu vyčerpá svoje zásoby paliva na výrobu elektrickej energie. Podľa denníka The Times of Israel to novinárom povedal predstaviteľ izraelskej armády, ktorý si neželal byť menovaný.