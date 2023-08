KK16 San Miguel - Na snímke z dronu zaplavené územie a polia po vyčíňaní tajfúnu Noru vo filipínskej obci San Miguel 26. septembra 2022. Päť záchranárov zahynulo v pondelok na severe Filipín, ktoré cez víkend zasiahol supertajfún Noru. Záchranárov s člnmi poslala miestna vláda pomáhať obyvateľom zaplavenej obce San Miguel v provincii Bulacan ležiacej na najväčšom ostrove Luzon severne od hlavného mesta Manila. FOTO TASR/AP This image taken with a drone, shows flooded residential area and fields

