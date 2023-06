Česká herečka Karolína pred tromi rokmi zažila peklo, ktoré by nemala zažiť žiadna žena. Brutálne ju totiž znásilnil šéf reštaurácie. Traumatický zážitok sa však útokom agresora neskončil. Peklo pre Karolínu pokračovalo aj na polícii, keď sa odvážila trestný čin nahlásiť.

UPOZORNENIE: Obsah článku obsahuje opisy sexuálneho útoku a nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov a citlivé povahy.

Česká herečka Karolína zažila peklo, ktoré v nej zanechalo traumu na celý život. Pred tromi rokmi sa totiž stala obeťou sexuálneho násilníka, ktorý ju zneužil dehonestujúcim a ponižujúcim spôsobom. Namiesto pomoci od polície sa však po nahlásení trestného činu stretla len s urážkami, prekrúcaním jej výpovede a ďalšími ponižujúcimi momentmi. O svojich skúsenostiach, pocitoch, ale aj o samotnom znásilnení prehovorila pred českým senátom s pomocou organizácie Bez Trestu. Príbeh Karolíny a jej výpovede zverejnil na svojom webe český Blesk.

Prípadov násilia páchaného na ženách stále pribúda. Zdroj: pixabay

Sexuálneho násilia sa na Karolíne dopustil majiteľ reštaurácie, ktorú v osudný večer navštívila. „Bolo to pre mňa extrémne ponižujúce. Prebrala som sa na špinavej podlahe v miestnosti bez okien. Ležala som tam ako kus mäsa so stiahnutými nohavicami pod zadkom a nebola som vôbec schopná si uvedomiť, čo sa to deje,“ začala svoje rozprávanie obeť.

Pre Karolínu to však nebol prvý sexuálny útok. Podobnú skúsenosť zažila už ako malá, a tak sa snažila urobiť všetko pre to, aby sa to nezopakovalo. „S obrovskou silou som sa prinútila začať kričať ‚NIE' a potom som sa s páchateľom začala biť. Nakoniec sa mi podarilo odísť,“ opísala herečka hrozný zážitok.

