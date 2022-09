Šokujúce svedectvo, ktoré zverejnil britský denník Daily Mail, prišlo v prebiehajúcom procese s 97-ročnou Irmgard Furchnerovou, ktorá bola sekretárkou v koncentračnom tábore Stutthof počas 2. svetovej vojny. Je obvinená z toho, že počas svojho pôsobenia v tábore riadenom SS pomáhala pri smrti 11 000 obetí. Tvrdí, že nevedela nič o nacistickom vražednom režime. Preživšia Risa Silbert (93) však podala v utorok trýznivé svedectvo o tom, čo sa v tábore smrti skutočne dialo. Povedala, že hladujúci väzni sa často obracali na kanibalizmus ako prostriedok na prežitie.

Koncentračný tábor Stutthof. Zdroj: wikimedia / Stutthof

Hladujúci väzni v nacistickom koncentračnom tábore jedli časti tiel mŕtvych väzňov, aby zostali nažive, povedala v utorok pred súdom preživšia Risa Silbert. Väzni sa podľa jej slov dennodenne uchyľovali ku kanibalizmu, pričom z mŕtvol jedli ich pečene, aby prežili. Šokujúce svedectvo prišlo v prebiehajúcom procese s 97-ročnou Irmgard Furchner, bývalou sekretárkou koncentračného tábora Stutthof počas druhej svetovej vojny.

Cez video odkaz z Austrálie povedala okresnému súdu Itzehoe v štáte Šlezvicko-Holštajnsko: „Stutthof bol peklo. V tábore sme mali kanibalizmus. Ľudia boli hladní, rozrezali mŕtvoly, chceli ich pečeň. Dialo sa to každý deň,“ uviedla vo svojej výpovedi.

Volali nás bastardi

Silbertová sa narodila v židovskej rodine v Klaipede v prístavnom meste v Litve v roku 1929. Vo svojom pochmúrnom svedectve povedala, ako jej otca a brata zavraždili nemeckí kolaboranti v Kaunase – meste v jej vlasti – v roku 1941 - ešte predtým, ako ju v auguste 1944 odviezli do Stutthofu, kde bola spolu s matkou a so sestrou umiestnená do geta. Každé ráno sa väzni museli hlásiť o 4.00 alebo o 5.00. Tých, ktorí nevydržali stáť, strážcovia SS nemilosrdne zbičovali. Na súde povedala: „Nikto z nás nebol oslovený menom. Nazývali nás len bastardi."

Stutthof bol nemecký nacistický koncentračný tábor postavený na území anektovanom Treťou ríšou blízko slobodného mesta Gdansk, v súčasnosti na severe Poľska. Zdroj: Philipp P Egli

Silbertová mala 15 rokov, keď sa spolu so svojou staršou sestrou ukryli pred strážcami SS pod mŕtvolami. Pre epidémiu týfusu boli mŕtve telá všade v tábore. Ruskí vojnoví zajatci dostali rozkaz zbaviť sa tiel, no ju a jej sestru tam nechali ležať. Silbertová pred súdom dodala, že väzni jednoducho celý čas mizli a už ich nikto nevidel. V meste Neustadt ich napokon 3. mája oslobodili britskí vojaci. Údajne má stále jazvy po bitkách v tábore.

Furchnerová vinu popiera

Obvinená Furchnerová mala pomáhať pri systematickom vraždení viac ako 11 000 väzňov v tábore, kde pôsobila od júna 1943 do apríla 1945. Tvrdila, že napriek tomu, že pracovala vo veliteľskom bloku tábora, nevedela nič o jeho vražednom režime.

Šokujúce svedectvo prišlo v prebiehajúcom procese s 97-ročnou Irmgard Furchnerovou. Zdroj: wikimedia / Stutthof

Počas procesu s ňou však vyšlo najavo, že jej manžel – ktorý bol počas druhej svetovej vojny nacistickým vojakom SS – v roku 1954 vypovedal, že vedela, že ľudia boli v koncentračnom tábore posielaní do plynu. Tvrdí to historik Stefan Hoerdler, ktorý počas prebiehajúceho súdneho procesu hovoril pri mnohých príležitostiach. Povedal, že obžalovaná po vojne ukryla vo svojom byte vojakov SS vrátane veliteľa koncentračného tábora Paula Wernera Hoppeho.

Prečítajte si tiež: