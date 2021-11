"Vzhľadom na katastrofálnu situáciu v oblasti dodržiavania ľudských práv v Spojených arabských emirátoch, by bolo vymenovanie pána Raísího v očividnom rozpore so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a poslaním organizácie (Interpol)," uviedli traja nemeckí poslanci v spoločnom vyhlásení zverejnenom v stredu. Tí sa pridali k otvorenému listu, ktorý podpísalo devätnásť ľudskoprávnych organizácií, medzi nimi aj Human Rights Watch (HRW).

Zdroj: Laurent Cipriani/ TASR

Ahmad Násir Raísí už vo Francúzsku čelí dvom oficiálnym sťažnostiam. Prvá bola podaná v mene Centra pre ľudské práva v oblasti Perzského zálivu (GCHR). Druhú podala ľudskoprávna organizácia ADF International.

Sťažnosti boli podané pod princípom všeobecnej jurisdikcie, píše Le Monde. Ten francúzskym úradom umožňuje zatknúť cudzincov aj za zločiny spáchané mimo územia Francúzska. Na Raísího sa imunita nevzťahuje. Ak by sa teda francúzska polícia začala prípadom zaoberať, Raísí by mohol byť zatknutý pri pokuse o vstup do krajiny. Riaditeľstvo Interpolu sídli vo francúzskom Lyone.

Údajné obete mučenia boli väznené v SAE v rokoch 2018 a 2019. Podľa magazínu Forbes ide o Matthewa Hedgesa, ktorý bol údajne držaný na samotke, mučený a nútený k priznaniu sa zo špionáže. Druhou údajnou obeťou je britský občan narodený v Sudáne menom Ali Issa Ahmad. Ten bol zadržaný, pretože mal oblečené tričko s katarskou vlajkou. SAE boli v tom čase s Katarom v diplomatickom spore.

Raísí v súčasnosti pôsobí na poste generálneho inšpektora ministerstva vnútra SAE. Dlho bol jediným kandidátom na post šéfa Interpolu. Až koncom leta oznámila kandidatúru súčasná viceprezidentka európskej časti organizácie, Češka Šárka Havránková. O tom, kto Interpol povedie, rozhodne jeho valné zhromaždenie 23. až 25. novembra v Istanbule.