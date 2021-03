Nehoda sa stala v juhovýchodnej časti Kalifornie na diaľnici, približne 160 kilometrov východne od mesta San Diego. Automobil typu SUV (sport utility vehicle) sa zrazil s nákladným vozidlom, ktoré bolo naložené štrkom. Príčina nehody nebola bezprostredne známa.

Southern California Accident:

- At least 15 dead after an SUV crashed with a Semi-truck in Southern California near the Mexico border

- 27 people were inside the SUV

- Multiple agencies are responding to the scene

(Video via Mario Gomez)



pic.twitter.com/88zcI8Ajd5