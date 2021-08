Minister zdravotníctva Kwon Tok-čchol vyzval v stredu obyvateľov, aby zostali doma v období nadchádzajúceho sviatku Dňa oslobodenia, ktorý si Južná Kórea pripomína v piatok. Podľa jeho slov krajina v boji proti covidu "vstupuje do novej fázy, novej krízy".

Počty novoinfikovaných v Južnej Kórei sa rýchlo zvyšujú od začiatku júla. Stredajšie údaje Kórejského úradu pre kontrolu a prevenciu chorôb (KDCA) ukazujú, že krajina prekročila hranicu 2000 prípadov za deň po prvý raz, odkedy 20. januára minulého roka hlásila svoje prvé ohnisko nákazy.

Viac než 1400 z 2223 nových prípadov zaevidovali v metropolitnej oblasti Soulu, kde žije polovica z 52 miliónov obyvateľov Južnej Kórey a kde už päť týždňov platí najvyšší štvrtý stupeň opatrení. Podľa ministra Kwona však zaznamenávajú rýchlejšie šírenie vírusu aj v iných častiach krajiny.

Napriek zhoršujúcej sa situácii, súvisiacej s rozširovaním infekčnejšieho delta variantu koronavírusu, je očkovacia kampaň Južnej Kórey pomalšia, než sa očakávalo, napísal Johnap. Dôvodom sú ťažkosti pri zaobstarávaní vakcín.

V krajine dosiaľ podali prvú dávku očkovacej látky 42 percentám obyvateľov, plne zaočkovaných je len niečo nad 30 percent ľudí. Cieľom vlády bolo pritom zaočkovať najmenej 70 percent populácie do septembra so zámerom vytvoriť kolektívnu imunitu do novembra.