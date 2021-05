"Lídri budú rokovať o celom rade naliehavých otázok, pretože sa snažíme obnoviť predvídateľnosť a stabilitu vzťahov medzi USA a Ruskom," uviedla hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová.

Podľa agentúry TASS termín a miesto summitu potvrdil v utorok aj Kremeľ. "V súlade s dosiahnutou dohodou bude ruský prezident Vladimir Putin 16. júna rokovať v Ženeve s americkým prezidentom Joeom Bidenom," uviedla tlačová služba Kremľa.

TASS poznamenal, že to bude prvé stretnutie Putina a Bidena od inaugurácie prezidenta USA. Cesta do Ženevy bude zároveň prvou Putinovou zahraničnou návštevou od januára 2020, keď vycestoval do Izraela a na palestínske územia.

Biden začiatkom mája vyjadril očakávanie, že jeho schôdzka s Putinom by sa mohla konať v júni počas jeho cesty do Európy, kde sa zúčastní na summitoch NATO a združenia siedmich priemyselne najvyspelejších krajín (G7). Vrcholná schôdzka G7 sa uskutoční od 11. do 13. júna v Británii a stretnutie lídrov NATO 14. júna v Bruseli. Bude to prvá zahraničná cesta súčasného amerického prezidenta.