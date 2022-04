TASR o tom informovala s odvolaním sa na správu televízie Sky News a vyjadrenie oblastného gubernátora Maxyma Kozyckého na sociálnej sieti.

Kozyckyj nariadenie odôvodnil "novými spravodajskými informáciami", okrem iného o možnom pôsobení sabotážnych skupín v oblasti. Zákaz vychádzania bude od sobotňajšieho večera v platnosti každý deň od 23.00 h do 5.00 h miestneho času, a to až do odvolania.

"Žiaľ, nepriateľ nepozná taký pojem, ako sú veľké náboženské sviatky," napísal Kozyckyj v súvislosti s tým, že pravoslávni veriaci aktuálne slávia Veľkú noc. Vo všetkých kostoloch v Ľvovskej oblasti presunuli večerné bohoslužby na ranné hodiny.