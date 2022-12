Vo štvrtok o tom informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), ktorá sa odvolala na agentúru TASS citujúcu nemenovaného predstaviteľa ruských záchranných zložiek. Podľa dostupných informácií v stredu začali krížnik sťahovať zo suchého doku opravárenského závodu Zviozdočka v Murmansku, kde plavidlo od mája prechádza opravami a modernizáciou.

Zdroj agentúry TASS spresnil, že pre "lokálne zadymenie" bolo evakuovaných 20 ľudí. Krížnik nebol požiarom poškodený. Jeho príčina nateraz nie je známa.

K podobnému incidentu na tomto plavidle došlo v opravárenskom závode Zviozočka aj v roku 2019. Pri tomto požiari zomreli dvaja ľudia. Admirál Kuznecov je jedinou lietadlovou loďou v Rusku a je schopnou niesť 50 lietadiel. V roku 2017 boli oznámené plány na jeho opravu a modernizáciu, pričom sa odhadovalo, že si to vyžiada investíciu v objeme najmenej 20 miliárd rubľov. Časť odborníkov upozorňovala, že ide o vyššie náklady, než by stála výstavba novej korvety.

Predpokladalo sa, že loď sa vráti do flotily v roku 2021, ale kvôli sérii incidentov sa tento termín už niekoľkokrát posúval. Podľa informácií z augusta tohto roku by sa loď mala stať súčasťou ruského námorníctva v roku 2024, pričom slúžiť by mohla minimálne štvrťstoročie.

Pred opravou bola lietadlová loď Admirál Kuznecov nasadená v Stredozemnom mori, pričom z jej paluby štartovali stíhačky Su-33 a MiG-29KR, ktoré sa zapojili do nasadenia ruských jednotiek v Sýrii.