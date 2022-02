Podľa Slovenského ekonomického a kultúrneho úradu, ktorý sídli v metropole Taipei, sa takto Taiwan Slovákom poďakoval za pandemickú pomoc. Ešte v septembri sme tejto krajine poslali 160-tisíc dávok vakcíny AstraZeneca.

A drone show rehearsal for the 2022 Lantern Festival in #Kaohsiung also prepared flags of those countries that donated vaccines, Slovakia was one of them too. #GoodIdeaSlovakia pic.twitter.com/bmz0vxOcAB