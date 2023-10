Vladimir Malov, výkonný tajomník mestskej pobočky strany Jednotné Rusko, ktorá v Rusku vládne a podporuje ju prezident Vladimir Putin, podľahol zraneniam v nemocnici. Saldo to napísal v príspevku na sociálnej sieti Telegram.

Saldo dodal, že išlo o "teroristický útok", čo znamená, že ho organizovala Ukrajina. Kyjev sa zatiaľ k prípadu nevyjadril.

Predstavitelia, vnímaní ako podporovatelia ruskej okupačnej vlády v častiach Ukrajiny, ktoré Moskva po začatí invázie vo februári 2022 anektovala, sa často stávajú terčom pokusov o atentát a smrťou sa končia mnohé z nich.

⚡️ In Novaya Kakhovka, the car of an occupier from United Russia was blown up



Putin's deputy Vladimir Malov was taken to the hospital in extremely serious condition.



“We regard this as a terrorist attack directed against the civilian population and those people who are… pic.twitter.com/53bGTHEsl2