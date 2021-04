Európska agentúra pre lieky (EMA) v stredu uviedla, že tvorba krvných zrazenín by mala byť uvedená ako "zriedkavý vedľajší účinok" vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca. Píše sa to vo vyhlásení, ktoré EMA zverejnila na svojej oficiálnej webovej stránke.

Odborníkom EMA sa nateraz nepodarilo identifikovať rizikové faktory, ktoré by mohli podmieniť tvorbu krvných zrazením. Pravdepodobným vysvetlením však môže byť "imunitná odpoveď" jednotlivcov na zaočkovanie touto vakcínou, informovala na následnom brífingu v Amsterdame výkonná riaditeľka EMA Emer Cookeová. "Konkrétne rizikové faktory ako vek, pohlavie alebo predchádzajúce zdravotné komplikácie sa nedali potvrdiť, keďže tieto zriedkavé javy sa vyskytli u všetkých vekových kategórií," uviedla Cookeová. Zároveň však zdôraznila, že výhody vakcíny od AstraZenecy naďalej prevažujú nad možnými vedľajšími účinkami.

Podľa Sabine Stausovej z Výboru pre bezpečnosť v EÚ a Veľkej Británii bolo k 22. marcu zaznamenaných 62 prípadov zriedkavých krvných zrazenín známych ako trombóza intrakraniálneho venózneho systému a 24 prípadov trombózy povrchových žíl - 28 z nich bolo smrteľných.

Reakcia Štátneho ústavu pre kontrolu liečív

Výbor pre hodnotenie rizík liekov Európskej liekovej agentúry dnes vydal stanovisko, že existuje možná súvislosť medzi veľmi zriedkavými prípadmi nezvyčajných krvných zrazenín s nízkymi hladinami krvných doštičiek a vakcínou Vaxzevria od AstraZeneca. Tieto zrazeniny boli pozorované v mozgu (cerebrálna venózna sínusová trombóza, CVST), brušnej dutine (splanchnická venózna trombóza) a tepnách, a v niektorých prípadoch boli pozorované spolu s nízkym počtom krvných doštičiek a/ alebo krvácaním.

Väčšina prípadov sa vyskytla u žien do 60 rokov do 2 týždňov po očkovaní, no v súčasnosti nie je možné určiť rizikové faktory pre tieto zriedkavé nežiaduce účinky, či už vek, pohlavie, alebo predchádzajúca anamnéza porúch zrážania krvi. Jedna z pravdepodobných príčin vzniku krvných zrazenín je imunitná odpoveď, ktorá vedie k poruche podobnej tej, aká vzniká u pacientov liečených heparínom (heparínom indukovaná trombocytopénia, HIT). V súčasnosti nie je možné identifikovať špecifické rizikové faktory pre vznik tejto poruchy podobnej HIT. Výbor si vyžiadal nové štúdie, ktoré by poskytli viac informácií o týchto zrazeninách.

Čo robiť v prípade výskytu takýchto krvných zrazenín?