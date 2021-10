Viacero politikov v ČR sa zhoduje, že českí občania majú právo vedieť, či je prezident Miloš Zeman, ktorého v nedeľu popoludní previezla sanitka do Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v bezvládnom stave, schopný vykonávať svoje ústavné povinnosti.

Informoval o tom spravodajský portál iDNES.cz. Senátor Tomáš Czernin uviedol, že diagnóza prezidenta nie je podstatná a Zeman má právo na súkromie. Od ošetrujúceho lekára by ale očakával, že oznámi, nakoľko a či vôbec je prezident schopný zastávať svoj verejný úrad.

S týmto názorom súhlasí aj bývalý český poslanec Miroslav Kalousek. "Ako občan nemusím poznať diagnózu prezidenta republiky. Mám ale právo na informáciu, či je schopný vykonať svoju právomoc vymenovať vládu, nech už je jeho diagnóza akákoľvek," zdôraznil exminister financií.

Predseda českého Senátu Miloš Vystrčil je podľa vlastných slov rád, že je známe, ako prezidentovi pomôcť, a poprial mu, aby sa čo najskôr uzdravil. "Inak mi to (množstvo informácií o prezidentovom zdravotnom stave) pripadá trochu málo, to však nie je vec riaditeľa ÚVN, ale Kancelárie prezidenta republiky," podotkol v Českej televízii.

Kancelária Hradu má podľa neho podať základné informácie takého typu, podľa ktorých by bolo jasné, či je prezident schopný vykonávať základné ústavné funkcie, ktoré mu z jeho pozície prináležia.

Advokát Petr Suchomel v súvislosti so Zemanovým zdravotným stavom podotkol, že spôsobilosť sa vzťahuje k úkonom, ktoré prezident má vykonať, ale nerobí tak, a to buď s neprimeraným odkladom alebo opakovane. Vyjadril zároveň názor, že "žiadna takáto situácia zatiaľ nenastala a nemusí nastať ani do mesiaca".

