Severoatlantická aliancia chce Ukrajine pomocou nového niekoľkoročného podporného programu zjednodušiť prispôsobovanie sa štandardom NATO a má viesť k jej plánovanému členstvu a plynulej vzájomnej spolupráci. V stredu to povedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg po dvojdňovom stretnutí ministrov zahraničných vecí Aliancie v Bruseli.

Podľa slov šéfa NATO ide o jasný signál, že Aliancia bude pokračovať vo svojej dlhodobej podpore Ukrajiny, píše agentúra DPA. Stoltenberg nespresnil časový plán, kedy by Ukrajina mohla vstúpiť do NATO. Zdôraznil len to, že stanoviskom NATO je, aby sa Ukrajina stala členskou krajinou.



DPA konštatuje, že Stoltenberg narážal na vyhlásenie zo summitu NATO z roku 2008, v ktorom sa ohľadom Ukrajiny a Gruzínska uvádza: "Dnes sme sa dohodli, že tieto krajiny sa stanú členmi NATO." Stoltenberg však nepriamo vylúčil pristúpenie Ukrajiny do NATO v čase pretrvávajúcej vojny. Poukázal na to, že predpokladom členstva je, že Ukrajina prekoná vojnu ako demokratická a nezávislá krajina.



Podľa informácií DPA, ktorá sa odvoláva na zdroje z kruhov NATO, sa uvažuje o tom, že tento program pre Ukrajinu by mohol trvať desať rokov a ročne by bol podporený sumou zhruba 500 miliónov eur. Podľa diplomatov by s touto finančnou pomocou bolo možné zaplatiť cvičenia, programy digitalizácie či inštitucionálne reformy.



O zrýchlené prijatie do Severoatlantickej aliancie požiadala Ukrajina už vlani na jeseň.