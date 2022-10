Od 25. októbra budú mať do Českej republiky odoprený vstup občania Ruska, ktorým schengenské vízum na účely turizmu, športu či kultúry udelil akýkoľvek štát Európskej únie. Uviedol to v stredu český minister zahraničných vecí Jan Lipavský po rokovaní vlády, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Šéf českej diplomacie zdôraznil, že ide o krátkodobé turistické víza a pôjde o občanov Ruska, ktorí na územie Česka vstupujú na pražskom letisku.

"V situácii, kedy sa ruský režim úplne bezškrupulózne hlási k tomu, že bombarduje civilné ciele, otvorene to priznávajú, ani sa nesnažia nejakým spôsobom vyhovárať na to, že by to snáď bol omyl, tak nad tým nemôžeme zatvárať oči a musíme hľadať také opatrenia, ktoré vyšlú jasný odkaz do Ruskej federácie," povedal Lipavský.

Takéto opatrenie podľa slov ministra už zaviedli vo Fínsku, v Poľsku a pobaltských krajinách. Lipavský tiež informoval, že Česko sa pripravuje na pomoc pri povojnovej obnove Ukrajiny.

Vláda na tento účel vyčlenila pol miliardy českých korún (viac ako 20 miliónov eur) ročne na roky 2023 až 2025. "Bez nejakých základných peňazí v českom rozpočte by sme neboli na Ukrajine platnými hráčmi," povedal Lipavský.