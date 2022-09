JADROVÝMI zbraňami sa oháňa už aj Medvedev: V TOMTO prípade by ich mohli použiť! ×

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev vo štvrtok uviedol, že Moskva by pri obrane ukrajinských území začlenených do Ruska mohla použiť všetky zbrane zo svojho arzenálu vrátane jadrových. Informovali o tom agentúra Reuters a denník The Guardian.