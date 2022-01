Zarka na tlačovej konferencii konštatoval, že kolektívna imunita "nemá žiadny vedecký základ a neviem, či niekto, kto je infikovaný omikronom (koronavírusovým variantom), bude chránený".

Jeho vyjadreniam predchádzali predpovede predstaviteľov ministerstva zdravotníctva, že v priebehu nasledujúcich týždňov sa vírusom nakazí každý štvrtý Izraelčan, čo viedlo niektorých k predpokladu, že krajina by mohla dosiahnuť kolektívnu imunitu.

Zarka vyzval verejnosť, aby sa nespoliehala na kolektívnu imunitu a namiesto toho prijala preventívne opatrenia proti infekcii, pričom povedal, že "nevieme dosť o omikrone a o tom, aké budú jeho budúce účinky". Povedal tiež, že Izrael čelí kombinovanej vlne variantov delta a omikron. Podľa neho je "vrchol tejto vlny stále pred nami".

Izrael zaznamenal v pondelok najvyšší počet denných prípadov nákazy koronavírusom za posledné štyri mesiace – pribudlo 6562 nových prípadov. Ide o 360-percentný nárast za posledný týždeň a najvyššie číslo zaznamenané v Izraeli od konca septembra. Podľa údajov ministerstva zdravotníctva je momentálne vo vážnom stave 110 pacientov. Počet ťažko chorých pacientov od 22. decembra neustále stúpa.

Generálny riaditeľ ministerstva zdravotníctva Nachman Aš v nedeľu schválil sprístupnenie štvrtej dávky vakcíny proti koronavírusu osobám starším ako 60 rokov a zdravotníckemu personálu, a to za predpokladu, že tretiu injekciu dostali najmenej pred štyrmi mesiacmi. Ministerstvo už schválilo štvrtú dávku ľuďom s oslabeným imunitným systémom a starším ľuďom žijúcim v domovoch pre seniorov a opatrovateľských domoch. Izrael je prvou krajinou na svete, ktorá ponúka svojim občanom štvrtú dávku vakcíny, poznamenal Haarec.

Denník The Jerusalem Post koncom decembra napísal, že Izrael neplánuje zastaviť vlnu koronavírusového variantu omikron, ktorá sa už prehnala krajinou. Niektorí odborníci sa domnievajú, že šírenie omikronu sa skončí len vtedy, keď sa ním nakazia celé masy.

"Piata vlna sa môže skončiť vtedy, keď sa nakazí veľký počet ľudí," povedal profesor Cyrille Cohen, vedúci imunologického laboratória na Bar-Ilanovej univerzite. "Len vďaka prirodzenému vystaveniu sa (vírusu) za ochrany vakcínami sa tento vírus stane endemickým," dodal Cohen.

"Keďže omikron je dosť nákazlivý, naše snahy zastaviť jeho šírenie sú pravdepodobne dosť zbytočné," povedal profesor Hagai Levine, predseda Izraelskej asociácie verejného zdravotníctva. "Túto vlnu nezastavíme... To, čo by sme mohli a mali sa pokúsiť urobiť, je chrániť tých najzraniteľnejších, ako je to len možné," dodal Levine.

Okrem toho, píše The Jerusalem Post, nerecenzovaná štúdia publikovaná nedávno na zdravotníckom portáli medRxiv uvádza, že ľudia, ktorí sa nakazia variantom omikron, sú chránení aj pred variantom delta.