Hovorca armády Richard Hecht zároveň reportérom uviedol, že izraelské bezpečnostné zložky "viac-menej obnovili kontrolu nad hranicou" s Gazou.

"Od včerajšieho večera vieme, že nikto neprišiel .. ale stále môže dôjsť k infiltráciám," dodal Hecht, podľa ktorého armáda "takmer dokončila" evakuáciu všetkých komunít v okolí hranice s touto palestínskou enklávou.

Izraelská armáda zároveň podľa agentúry AP v utorok vyhlásila, že parlament a civilné ministerstvá v Gaze sú legitímnymi cieľmi jeho ofenzívy proti hnutiu Hamas.

V sobotu vpadli komandá útočníkov palestínskeho hnutia Hamas z pásma Gazy na územie Izraela, kde bezhlavo zabíjali civilistov i príslušníkov ozbrojených zložiek a brali rukojemníkov vrátane žien, detí a seniorov. Ich vpád sprevádzalo masívne ostreľovanie územia Izraela.

Útok Hamasu si na území Izraela vyžiadal najmenej 900 obetí na životoch, pripomína AFP. Izrael v reakcii na tento bezprecedentný útok letecky i delostrelecky bombardoval ciele Hamasu v pásme Gazy, kde v dôsledku toho zahynulo už najmenej 687 ľudí.

Čaputová apeluje na Slovákov v Izraeli

Prezidentka SR Zuzana Čaputová apeluje na Slovákov v Izraeli, ktorí nie sú v zozname pasažierov prvého repatriačného letu, aby ostali v kontakte s veľvyslanectvom. Deklarovala, že vládny špeciál je pripravený po nich prísť opakovane.

"Prvý letecký špeciál odlieta do Tel Avivu už zajtra (v stredu) v skorých ranných hodinách. Ministerstvo je pripravené poslať letecký špeciál do Tel Avivu opakovane, a preto odporúča našim občanom, ktorí v Izraeli z rôznych dôvodov uviazli a nie sú v zozname pasažierov pre prvý let, aby zostali v kontakte s naším veľvyslanectvom prostredníctvom linky +972 544556642," uviedla prezidentka.

Deklarovala, že ministerstvo zahraničných vecí urobí maximum pre ich bezpečie. Uviedla, že od začiatku situácie je v intenzívnom kontakte s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Wlachovským a snažia sa urobiť všetko pre úspešný návrat Slovákov domov.

Ódor odporúča kontaktovať slovenské veľvyslanectvo

Predseda vlády Ľudovít Ódor apeloval na slovenských občanov v Izraeli, aby kontaktovali veľvyslanectvo SR, ak to ešte neurobili. V stanovisku, ktoré TASR poskytol jeho hovorca Peter Majer, uviedol, že vládny špeciál je pripravený na ich repatriáciu.

"Máme pripravený vládny špeciál a v prípade, ak sa naši občania nevedia dostať domov iným spôsobom, vypravíme ho aj viackrát - podľa toho, ako to bude potrebné. Prosím, ak ste to doteraz neurobili, skontaktujte sa s naším veľvyslanectvom v Izraeli, aby mali prehľad - a teda aj my - koľkí z vás potrebujú pomoc," uviedol premiér.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR už oznámilo, že Slovensko v stredu (11. 10.) vyšle vládny letecký špeciál na repatriáciu Slovákov z izraelského Tel Avivu. Dohodli sa na tom ministerstvo vnútra a slovenská diplomacia, s tým, že prioritu budú mať zraniteľné osoby. Vládny špeciál Airbus A319 OM-BYK s kapacitou 89 miest odletí z Bratislavy v skorých ranných hodinách.