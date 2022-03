Džihádistická organizácia Islamský štát (IS) vo štvrtok prostredníctvom svojho hovorcu potvrdila smrť svojho vodcu abú Ibráhíma Hášimího Kurajšího. Zároveň vymenovala jeho nástupcu, ktorým sa stal militant takmer rovnakého mena abú Hasan Hášimí Kurajší. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

IS potvrdil smrť svojho lídra viac než mesiac po tom, čo zahynul počas operácie amerických špeciálnych síl na severozápade Sýrie. Podľa Spojených štátov ho 3. februára usmrtila výbušnina, ktorú odpálil, aby sa vyhol zajatiu.

Abú Ibráhím Hášimí Kurajší bol v poradí druhým "kalifom" Islamského štátu. Džihádistickú organizáciu riadil od októbra 2019, keď prišiel o život jeho predchodca - prvý kalif abú Bakr Baghdádí. Členovia IS už podľa hovorcu prisahali vernosť novému kalifovi, uvádza sa vo zvukovej nahrávke zverejnenej na účtoch IS na sociálnych sieťach. Podľa AFP je o novom vodcovi známych len veľmi málo informácií.

Abú Hasana Hášimího Kurajšího za svojho nástupcu ešte pred svojou smrťou ustanovil doterajší kalif. Jeho vymenovanie následne potvrdili aj poprední vodcovia IS, uviedol hovorca IS v nahrávke, ktorá neobsahovala ďalšie podrobnosti.

Islamský štát ešte pred niekoľkými rokmi ovládal rozsiahle oblasti Sýrie a Iraku, kde vyhlásil samozvaný moslimský kalifát. Z väčšiny týchto území sa ho však už podarilo vytlačiť za pomoci medzinárodnej koalície pod vedením USA.

Zvyšky bojovníkov IS v súčasnosti operujú už len v odľahlých púštnych lokalitách Sýrie a Iraku, odkiaľ podnikajú ozbrojené útoky. OSN vlani odhadla, že v oboch krajinách je stále aktívnych asi 10.000 bojovníkov IS. Pri februárovom útoku IS na väznicu na severovýchode Sýrie sa zrejme dostali na slobodu stovky džihádistov vrátane popredných vodcov Islamského štátu.